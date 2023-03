Vollanschluss: Entlastung für Golling, Belastung für Kuchl - Studie soll Kostenfrage klären

Den betroffenen Gemeinden wurde eine neue Studie zu den Auswirkungen eines Vollanschlusses in Kuchl präsentiert. Als nächstes sollen die Kosten geklärt werden.

In Golling erhofft man sich durch den Vollanschluss eine Entlastung.

Welche Auswirkungen hätte ein Autobahn-Vollanschluss bei Kuchl für den Verkehr durch die Gemeinden Kuchl und Golling? Das Ergebnis einer entsprechenden Studie der Asfinag wurde am Montag bei Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) unter Beisein der beiden Bürgermeister präsentiert.

Vor allem in Golling wünschen sich viele einen Vollanschluss in Kuchl, weil derzeit viel Schwerverkehr mit dem Ziel der Kuchler Gewerbegebiete durch das historische Ortszentrum von Golling fährt. Auf der Kuchler Seite fürchtet man wiederum mehr Schwerverkehr in der eigenen Gemeinde ...