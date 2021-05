Vom Dorf zum Markt: Mariapfarr ist auf dem Weg zur Marktgemeinde

Der Ort freut sich 2023 auf ein großes Fest und eine besondere Anerkennung für seine Entwicklung

In naher Zukunft stehen in der Gemeinde einige größere Investitionen ins Haus. Wenn es infolge der Pandemie zu einer deutlichen Reduzierung der Bundesertragsanteile kommen sollte, dann wird vorerst nur noch die Deckung der Pflichtausgaben möglich sein. Dieses Bild zeichnet Bürgermeister Andreas Kaiser für die mittelfristige Finanzlage seiner und vieler anderer Gemeinden.

Aktuell steht die Finalisierung des Platzes am Weiher bei der Kirche ins Haus, eine Wegsanierung in Seitling, eine Straßensanierung in Bruckdorf und Maßnahmen im Sauna- und Wellnessbereich ...