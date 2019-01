Vom Schiffskapitän und Flüchtling zum Walser Gastronomen

In seiner Heimat Syrien hat Hassan Dahrou große Frachtschiffe über die Meere pilotiert. Er wollte umsatteln und baute ein Restaurant - als die ersten Bomben fielen. Nun hat sich der Flüchtling seinen Traum erfüllt.

Hassan Dahrou ist erst 37 Jahre alt - hat in seinem Leben aber schon viel erreicht: Wohnhaft in der syrischen Hafen-Metropole Latakia hat er in Ägypten Marinewissenschaften studiert und war als Frachtschiffkapitän auf allen Weltmeeren unterwegs. Dahrou war Vater von vier Kindern und hat sehr gut verdient. Weil er aber mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wollte, wollte er 2011 beruflich umsatteln: "Es war immer mein Traum, ein Restaurant zu führen. Also habe ich in meinem Heimatdorf eines mit 1200 Plätzen gebaut. Aber einen Monat, bevor das Restaurant fertig wurde, wurde es bombardiert und wir sind geflüchtet." Zunächst ging die Familie für drei Jahre in den Libanon, wo Dahrou im Marine-Sektor arbeitete. Weil sie sich dort nicht sicher fühlten, flüchteten sie über die Türkei nach Europa. Im Herbst 2015 landeten sie im Zuge der großen Flüchtlingswelle in Österreich. Hier suchten sie um Asyl an und wurden zunächst in der Steiermark untergebracht.