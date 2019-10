200 Arbeitsplätze will die Landesregierung schrittweise in die Bezirke verlegen. Nun erfolgt der Startschuss: Das Abgabenamt wandert in den Lungau.

SN/stefanie schenker Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Personallandesrat Josef Schwaiger (beide ÖVP) wollen am Dienstag die Details der „Dezentralisierung“ präsentieren.