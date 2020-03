Von Kindergartenbeiträgen bis zum Künstler-Stipendium: Diese Maßnahmen will Salzburg in der Coronakrise setzen

250 Millionen Euro - Das Land Salzburg wird neue Schulden machen, um die Coronakrise bewältigen zu können.

800 Millionen Euro Schulden hat das Land Salzburg in den vergangenen sieben Jahren abgebaut. Jetzt müssen wohl neue Schulden gemacht werden, damit die Auswirkungen der Coronakrise bewältigt werden können. Den Liquiditätsrahmen von 50 bis 60 Millionen Euro im allgemeinen Haushalt hat Finanzreferent LHStv. Christian Stöckl (ÖVP) um 250 Millionen Euro aufgestockt. Abgerechnet wird erst am Ende des Jahres, aber diese Mittel dürften wohl als neue Schulden übrig bleiben. Die Wirtschaft schrumpft, damit brechen auch die Einnahmen des Landes sowie die Ertragsanteile des Bundes ein.

Und es sind umfangreiche Maßnahmen, die das Land bereits geschnürt hat oder gerade dabei ist, zu schnüren:

Sobald die Rahmenbedingungen des 15 Milliarden Euro schweren Hilfspaketes der Bundesregierung für die Wirtschaft bekannt sind - das soll bis Ende dieser Woche der Fall sein - will Wirtschaftsreferent LH Wilfried Haslauer (ÖVP) nachbessern und mögliche "Lücken schließen". Schon jetzt steht fest, dass die von allen Unternehmen zu zahlende Tourismusabgabe gestundet wird und erst am 15. Jänner 2021 fällig ist. Das komme allerdings nicht für boomende Branchen wie den Lebensmittelhandel oder die Telekombranche in Frage. Das gleiche gelte für die Naturschutzabgabe des Landes - auch sie wird gestundet.

Zinsdienst für Freizeitbetriebe trägt das Land

Das Land Salzburg werde sich in die Haftungsaktion des Bundes für die Freizeitwirtschaft einhängen und für drei Jahre den Zinsendienst übernehmen. Für einen Kredit von bis zu 500.000 Euro übernimmt der Bund zu 80 Prozent die Haftung, die Zinsen betragen pauschal ein Prozent. Auch wenn man das Geld irgendwann zurückzahlen müsse, so könnten sich die Unternehmer damit nun quasi zum Nulltarif Liquidität verschaffen, sagt Haslauer.

Einige Salzburger Gemeinden haben ja schon angekündigt, den Eltern während der Coronakrise keine Gebühren für die Kinderbetreuung zu verrechnen. Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) will nun in Verhandlungen mit den Gemeinden erreichen, dass alle Kommunen auf diese Beiträge verzichten - zumal ja ohnehin die allermeisten Kinder von ihren Eltern zu Hause betreut werden. Zwei Millionen Euro will sie zudem privaten Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung stellen, damit diese dem Beispiel der öffentlichen Einrichtungen folgen können.

Sollten einzelne Branchen wieder arbeiten und damit auch die Eltern wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, würden auch die Betreuungseinrichtungen wieder öffnen, versichert Klambauer. Kindergärten und Co wären aber auch derzeit jederzeit betriebsbereit - Kinder von Schlüsselarbeitskräften werden bei Bedarf ebenfalls betreut. Auch wenn die meisten Betreuungseinrichtungen derzeit nicht in Betrieb sind, überweist das Land monatlich fünf Millionen Euro an die Betreuungseinrichtungen, damit sie ihr Personal behalten und damit betriebsbereit bleiben.

Wohnbeihilfe soll unbürokratischer werden

Auch für den Bereich der Wohnbeihilfe kündigte Landesrätin Andrea Klambauer ein "deutlich größeres Paket" als zuletzt vorgestellt an. So würde bei selbstständigen Ein-Personen-Unternehmern, denen der Umsatz wegen der Coronakrise wegbricht, die Hälfte des Vorjahresumsatzes (laut Steuerbescheid) als Einkommensgrundlage herangezogen. Für andere werde es Kulanzlösungen geben. Dort, wo es um Darlehensrückzahlungen geht, will das Land auf Antrag der Betroffenen heuer auf das Geld verzichten. "Die Laufzeit verlängert sich dann einfach um diesen Zeitraum", erklärte Klambauer.

Pflegehotline hilft bei Engpässen weiter

Als angespannt, aber stabil bezeichnete LHStv. Heinrich Schellhorn die Lage im Pflegebereich. Zwar könnten derzeit viele 24-Stunden-Betreuer wegen Grenzschließungen und Quarantäneregeln nicht ihren Dienst antreten, aber: Zum einen werde diese Aufgabe derzeit ohnehin von vielen Angehörigen erledigt, die jetzt selbst zu Hause sind. Zum anderen gebe es genau deswegen eine Personalreserve im Bereich der Heimhilfe - die für Fälle, in denen es keine Lösung gibt, herangezogen werden könne. Für alle anderen sei man dabei Ersatzangebote von stationären Einrichtungen zu prüfen. Informationen gebe es täglich von 8 bis 18 Uhr unter der Pflegehotline des Landes: 0662/8042-3533.

Damit die mehr als 40 Einrichtungen der freien Kulturszene ihre Liqudität erhalten können, streckt Kulturreferent Schellhorn 1,5 Millionen Euro an Förderraten vor, die eigentlich erst im Herbst fällig geworden wären Für von Absagen betroffene Künstler gebe es aus Kompensation für die ausgefallenen Gagen 1000 Euro monatliches Arbeitsstipendium, befristet auf drei Monate.

