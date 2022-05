Vor Bürgerbefragung: Garagengegner wollen mit Promis um Unterstützer werben

Die Plattform Lebendiges Salzburg hofft, dass sich zumindest 10.000 Salzburgerinnen und Salzburger an der Abstimmung beteiligen. Schützenhilfe bekommt sie nun von einem namhaften Ex-ÖVP-Landespolitiker.

Am Dienstagvormittag will Helmut Sattler, Geschäftsführer der Salzburger Parkgaragengesellschaft, in einer vorgezogenen Sitzung den Aufsichtsrat über den Stand der Dinge bei der geplanten Erweiterung der Mönchsberggarage informieren. Wie berichtet, soll der Kostenplan halten - das zeichnet sich zumindest nach dem Einlangen der Angebote für mehr als 60 Prozent der Bauleistungen ab. Demnach liege man 1,7 Prozent über der Zielsumme und damit innerhalb der festgelegten Schwankungsbreite von plus/minus fünf Prozent der insgesamt angepeilten rund 40 Millionen Euro.

Bevor die ...