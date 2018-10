Vorbild Paris: Strenge gegen Airbnb auch in Salzburg gefordert

In der Stadt Salzburg fordert ein SPÖ-Gemeinderat, dass nur noch vorher geprüfte Angebote auf der Online-Plattform zugelassen werden.

Die digitale Plattform Airbnb, die mit der privaten Vermittlung von Wohnungen weltweit auf Siegeszug ist, wird immer stärkeres Thema der regionalen Politik. Hintergrund: Allein in der Stadt Salzburg werden 800 Wohnungen über Airbnb vermietet - und damit letztlich dem Wohnungsmarkt entzogen. Das entspricht etwa der Summe an geförderten Wohnungen, die die Stadt Salzburg in zwei Jahren neu baut.