Wahl 2019 in Seekirchen: Von Rückzügen bis hin zu Rekord-Kandidaten

Die Seekirchener Stadtparteien bringen sich für die Wahlen im März 2019 in Stellung. Ein großes Fragezeichen steht hinter den Grünen.

In gut vier Monaten werden in Salzburg neue Bürgermeister und Gemeindevertretungen gewählt. In Seekirchen tagen in diesen Tagen vermehrt die Gremien der fünf Stadtparteien. Vor allem in der SPÖ sowie bei der grünen LeSe ist offiziell noch nicht klar, wer sich der Wahl stellen wird. Geredet wird viel. So ist zu hören, dass der Erste Vizebürgermeister Walter Gigerl (LeSe) sich der Wahl nicht mehr stellen wird. Persönliche Gründe für diesen Schritt werden genannt. Er selbst will dazu nichts sagen: "Ich will mit dieser Information jetzt nicht vorpreschen." Klarere Worte findet da LeSe-Stadträtin Judith Barbara Simmerstatter: "Wir beraten derzeit, wer bei der Wahl antreten wird. Bis Mitte November wollen wir einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin präsentieren." Die Frage, ob sie selbst eine Kandidatur reize, beantwortet sie mit einem skurrilen Vergleich: "Das ist, als ob Sie mich fragen würden, ob mich jetzt das Skifahren reizen würde. Wir werden das demnächst herausfinden." Auch die SPÖ will sich bis Mitte November Zeit lassen. Gemeindevertreter Peter Reifberger: "Wir haben noch keinen Kandidaten. Bis 6. November läuft die Bewerbungsfrist. Am 13. November wird der Ortsausschuss einen Vorschlag machen für die Mitgliederversammlung am 27. November."