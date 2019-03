Wahl im Flachgau: In Straßwalchen kommen zwei Frauen in die Stichwahl

Hintersee ist die erste Gemeinde, die im Flachgau ausgezählt wurde. Bürgermeister Paul Weißenbacher war der einzige Kandidat un bekam 79,9 Prozent Zustimmung.

In Straßwalchen verlor die ÖVP 7,2 Prozent der Stimmen und liegt jetzt mit 34,5 Prozent fast gleichauf mit der SPÖ, die 14,5 Prozentpunkte auf 33,3 Prozent zulegte. Die Liste Lis kam auf 23 Prozent, die FPÖ auf 9,2 Prozent. In die Bürgermeister-Stichwahl schafften es mit Tanja Kreer (SPÖ, 39,1 Prozent) und Liselotte Winklhofer (LIS, 29,3 Prozent) zwei Frauen. Johannes Baumann (ÖVP) bekam 26,7 Prozent der Stimmen, Josef Pinter (FPÖ) bekam 4,8 Prozent.

In Hintersee wurde Amtsinhaber Paul Weißenbacher (ÖVP) wiedergewählt. Er war der einzige Bürgermeisterkandidat in der Gemeinde und bekam 79,9 Prozent Ja-Stimmen. In der Gemeindevertretungswahl verlor die ÖVP 2,5 Prozent, kann mit 55,2 Prozenz die Absolute Mehrheit aber halten. SPÖ (jetzt 31,5 Prozent) und FPÖ (jetzt 13,3 Prozent) konnten beide leicht zulegen.

In Dorfbeuern konnte die ÖVP in der Gemeindevertretung auf 74,8 Prozentpunkte zulegen und hält dort jetzt 13 Mandate. Die SPÖ verlor 8,2 Prozentpunkte und steht bei 25,2 Prozent. Bürgermeister bleibt Adi Hinterhauser, er setzte sich gegen Bärbel Wolfersberger durch und bekam in der Direktwahl 79,2 Prozentpunkte.

In Göming verlor die ÖVP in der Gemeindevertretung 10,5 Prozent der Stimmen, liegt aber immer noch bei 72 Prozentpunkten. Die SPÖ steht bei 16,1 Prozent, die FPÖ, die erstmals antrat 11,2 Prozent. Bei der Bürgermeisterwahl war Amtsinhaber Werner Fritz (ÖVP) der einzige Kandidat.

In Lamprechtshausen legte die ÖVP in der Gemeindevertretung um 11,2 Prozentpunkte auf 52,6 Prozent der Stimmen zu. Zweitstärkste Partei wurde die FDL mit 34,9 Prozent, die SPÖ kam auf 12,5 Prozent.

In Berndorf traten nur die SPÖ und die ÖVP zur Gemiendevertretung an. die ÖVP kam auf 60,9 Prozent, die SPÖ auf 39,1 Prozent. Nachfolger von Bürgermeister Josef Guggenberger wurde Johann Stemeseder (ÖVP), ihn wählten 65,3 Prozent der Wähler.

In Schleedorf kam die ÖVP auf 62,2 Prozent der Stimmen. SPÖ (24 Prozent) und SPÖ (13,8 Prozent) verloren beide. Bürgermeister bleibt Hermann Scheipl, er kam im ersten Wahlgang auf 60,1 Prozent der Stimmen.

Die Ergebnisse aus dem Flachgau

Quelle: SN