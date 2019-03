Wahl im Flachgau: Paul Weißenbacher in Hintersee gewählt

Hintersee ist die erste Gemeinde, die im Flachgau ausgezählt wurde. Bürgermeister Paul Weißenbacher war der einzige Kandidat un bekam 79,9 Prozent Zustimmung.

In Hintersee wurde Amtsinhaber Paul Weißenbacher (ÖVP) wiedergewählt. Er war der einzige Bürgermeisterkandidat in der Gemeinde und bekam 79,9 Prozent Ja-Stimmen. In der Gemeindevertretungswahl verlor die ÖVP 2,5 Prozent, kann mit 55,2 Prozenz die Absolute Mehrheit aber halten. SPÖ (jetzt 31,5 Prozent) und FPÖ (jetzt 13,3 Prozent) konnten beide leicht zulegen.

Quelle: SN