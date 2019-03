Wahl im Tennengau: In Hallein kommt es zur Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters

In zwei Wochen kommt es in Hallein zu einer Stichwahl zwischen Maximilian Klappacher (ÖVP) und Alexander Stangassinger (SPÖ). In Kuchl verlieren die Grünen elf Prozent. In Bad Vigaun dürfen sie sich hingegen freuen. In Krispl fährt die ÖVP große Verluste ein. Während die FPÖ in Golling 12,5 Prozent der Stimmen verliert, erreicht die FPS ein Ergebnis von 7,6 Prozent. In St. Koloman darf sich die SPÖ über ein Plus von 13,9 Prozent freuen.

Für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2019 sind die Ergebnisse im Tennengau ausgezählt. Am schnellsten waren die Wahlkommissionen in Kuchl. Die ÖVP holt dort 55,9 Prozent der Stimmen (+ 4,3 Prozent), die SPÖ 25,2 Prozent (+ 7,8 Prozent), die FPÖ 5,8 Prozent (− 2,7 Prozent) und die NEOS erhalten 1,6 Prozent. Die Grünen verlieren massiv - ein Minus von 11 Prozent bringt ein Endergebnis von 11,5 Prozent der Stimmen. Thomas Freylinger (ÖVP) wird mit 63,8 Prozent erneut Bürgermeister von Kuchl. Er wurde am 20. Dezember 2018 von der Gemeindevertretung zum Bürgermeister gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,3 Prozent. In Hallein verliert die ÖVP 12,9 Prozent und kommt auf ein Ergebnis von 34,2 Prozent. Die SPÖ hingegen gewinnt 12,8 Prozent dazu und kommt auf insgesamt 37,3 Prozent. Die FPÖ kommt auf 11,8 Prozent (+ 3,5 Prozent), die Grünen auf 12,2 Prozent (+ 2,2 Prozent) und die NEOS auf 4,5 Prozent (− 5,5 Prozent). In der Gemeinde kommt es zu einer Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters: Maximilian Klappacher (ÖVP) erhielt 37,6 Prozent der Stimmen (− 21,6 Prozent) und Alexander Stangassinger (SPÖ) 38,4 Prozent (+ 17,3 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 54,6 Prozent. In Krispl verliert die ÖVP massiv: Die Schwarzen kommen auf 54,4 Prozent der Stimmen (− 19,7 Prozent). Die SPÖ kommt auf 32 Prozent (+ 12 Prozent), die FPÖ auf 13,6 Prozent (+ 7,8 Prozent). Andreas Ploner (ÖVP) bleibt mit 78,4 Prozent (− 4,7 Prozent) Bürgermeister. Die Wahlbeteiligung lag bei 85,9 Prozent. In Rußbach am Paß Gschütt holt die ÖVP 53,4 Prozent (− 3,5 Prozent), die SPÖ 37,5 Prozent (+ 1,2 Prozent) und die FPÖ 9,1 Prozent (+ 2,3 Prozent). Am 28.11.2018 wurde Karl Huemer (ÖVP) von der Gemeindevertretung zum Bürgermeister gewählt. Am Sonntag holte er bei der Bürgermeisterwahl 60,1 Prozent (− 30,8 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 79,4 Prozent. In Bad Vigaun holt die ÖVP 51,9 Prozent (+ 0,4 Prozent). Während die SPÖ 11,3 Prozent verliert und somit auf 15,9 Prozent der Stimmen kommen, gewinnt die FPÖ 11 Prozent und kommt auf 16,9 Prozent der Stimmen. Die Grünen kommen auf 15,3 Prozent. Friedrich Holztrattner (ÖVP) wird mit 74,4 Prozent (+ 16,5 Prozent) erneut Bürgermeister. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,2 Prozent. In Adnet kommt die ÖVP auf 66,4 Prozent (− 2,4 Prozent), die SPÖ auf 27,4 Prozent (+ 3,6 Prozent) und die FPÖ 6,1 Prozent (− 1,2 Prozent). Wolfgang Auer (ÖVP) wurde mit 77 Prozent (− 6,1 Prozent) erneut zum Bürgermeister gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,2 Prozent. In Scheffau am Tennengebirge kommt die ÖVP auf 73,8 Prozent (+ 11,8 Prozent), die SPÖ auf 26,2 Prozent (− 1,6 Prozent). Friedl Strubreiter (ÖVP) wurde mit 84,3 Prozent (+ 12,6 Prozent) als Bürgermeister wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,2 Prozent. In Golling an der Salzach erreichte die ÖVP 58,6 Prozent (− 0,6 Prozent), die SPÖ 28,4 Prozent (+ 5,6 Prozent), die FPÖ 5,4 Prozent (− 12,5 Prozent). Über einen Erfolg freut sich die FPS, die ein Ergebnis von 7,6 Prozent erreicht. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,3 Prozent. In St. Koloman erreicht die ÖVP 65,7 Prozent (− 4,2 Prozent) und die SPÖ 34,3 Prozent (+ 13,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 84,7 Prozent. In Annaberg-Lungötz kommt die ÖVP auf 42,4 Prozent (− 7,9 Prozent), die SPÖ auf 34,8 Prozent (+ 8,3 Prozent) und die FPÖ auf 22,8 Prozent (− 0,4 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 84,1 Prozent. Alle Ergebnisse aus dem Tennengau Quelle: SN