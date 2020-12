Wahl und Test: Twenger müssen zwei Mal ins Amt

Die Bürgermeister-Neuwahl in der kleinen Lungauer Gemeinde und die Corona-Massentestung können nicht an einem gemeinsamen Termin durchgeführt werden.

Die Bevölkerung der kleinen Lungauer Gemeinde Tweng kann die Neuwahl ihres Bürgermeisters und die Corona-Massentestung nun doch nicht an einem Termin erledigen. Der 3. Adventsonntag, 13. Dezember, steht als Wahltag seit Längerem fest.

Eine Erledigung "im Doppelpack" mit den Tests sei nicht möglich. Das gaben am Freitag die Gemeinde und das Land bekannt. Auch Tweng ist personell an die Testorganisation im Bezirk Tamsweg gebunden. "Bei uns finden die Tests so wie im gesamten Lungau am Samstag, 12. Dezember, ...