Wahlärzte in Salzburg: Die Praxen sind voll

Der ÖGK-Obmann sagt dem Wahlarztsystem den Kampf an. In Salzburg sind viele Wahlarztpraxen voll, obwohl alle Kassenstellen besetzt sind.

In Österreichs niedergelassenem Gesundheitssystem läuft vieles schief. Die Ordinationen von Kassenmedizinern sind voll, viele Fachärzte nehmen aus Überlastung nur mehr im Notfall neue Patienten.

ÖGK-Obmann Andreas Huss sieht die Lösung in der Reform des Wahlarztsystems: Die Mediziner in diesem Bereich könnten mit den öffentlichen Sozialversicherungsträgern abrechnen, ohne sich an Vorgaben halten zu müssen. Viele Wahlärzte würden ihre Praxen nur für einige wenige Stunden offen halten. Ziel müsse es sein, diese Mediziner in das Kassensystem zu bringen.

...