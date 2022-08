Wahlbeisitzer: Salzburgs ÖVP bittet andere Parteien um Hilfe für 9. Oktober

Für die Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober muss die ÖVP allein in der Stadt Salzburg 330 Beisitzer stellen - obwohl sie gar keinen Kandidaten im Rennen hat. Nun wurden FPÖ und Grüne um Mithilfe gebeten.

Wer opfert schon gerne einen freien Sonntag, um von 7 bis 16 Uhr im Wahllokal zu sitzen und anschließend noch Stimmen auszuzählen? Das denken sich viele, und daher mangelt es bei den Wahlgängen seit geraumer Zeit an Wahlbeisitzern. Im Jahr 2016 hat der Salzburger Gemeinderat eine Vergütung beschlossen, sodass es zumindest 80 Euro pro Wahltag gibt.

Für die Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober gibt es in der Landeshauptstadt insgesamt 165 Sprengel. Für jeden braucht es drei Wahlbeisitzer, in Summe ...