Wahlen, Wasserversorgung, Leitbild: Das erwartet Flachau in den nächsten Jahren

Dass Thomas Oberreiter (ÖVP) auch nach den Wahlen im Frühling am Flachauer Bürgermeistersessel Platz nehmen kann, gilt als wahrscheinlich. Die FPÖ stellt keinen Gegenkandidaten, die SPÖ berät sich aktuell noch. Oberreiter will in den kommenden Jahren insbesondere das Leitbild "Flachau 2035" vorantreiben.

Thomas Oberreiter (ÖVP) wird wohl noch eine Amtsperiode an seine Zeit als Bürgermeister in Flachau anhängen.

Mit der neuen Einsatzzentrale und dem Ausbau des Kindergartens hat die Gemeinde Flachau in den vergangenen Jahren viel investiert. "Budgetär wird es, angesichts sinkender Einnahmen für die Gemeinden bei zunehmender Teuerung auf der Ausgabenseite, enger", sagt Bürgermeister Thomas Oberreiter. Diese Entwicklung treffe alle Gemeinden gleichermaßen. "Wir werden das schaffen", beruhigt der Ortschef, "aber wir müssen uns zunehmend nach der Decke strecken." Letzter Gegenkandidat im Jahr 2009 Dass Oberreiter wohl auch in den kommenden fünf Jahren am Flachauer Bürgermeistersessel Platz nehmen wird, gilt angesichts der traditionellen ÖVP-Stärke auf Gemeindeebene in Flachau als sehr wahrscheinlich. Die FPÖ hat gegenüber den PN bereits bestätigt, dass man bei den Wahlen im Frühling keinen Bürgermeisterkandidaten aufstellen wolle. "Unser Ziel sind aber ein oder zwei Mandate mehr bei der Gemeindevertretungswahl", sagt Gemeindevertreter Markus Mooslechner. Aus der SPÖ heißt es, man befinde sich aktuell noch in der Findungsphase und habe mit Blick auf die Bürgermeisterwahlen noch keine finale Entscheidung zu einer möglichen Kandidatur getroffen. Die Sozialdemokraten stellten mit Rudolf Weitgasser 2009 den bis dato letzten Gegenkandidaten für Oberreiter. Der SPÖ-Kandidat unterlag damals mit 26,6 Prozent der Stimmen. Aufwertung als Zukunftsziel Welche Hauptaufgaben ortet Thomas Oberreiter also für die kommenden Jahre? "Mit einem neuen, rund 1800 Kubikmeter fassenden Hochbehälter wollen wir die Wasserversorgung auf Vordermann bringen", betont er. Künftig werde man dann ein Gesamt-Reservoir von rund 3000 Kubikmetern haben. Das ambitionierte, langfristige Ziel sei die Umsetzung des Leitbildes "Flachau 2035". "Darin sind viele zukunftsweisende Punkte enthalten", erklärt Oberreiter. Die Weiterentwicklung des Ortsbildes gehöre beispielsweise genauso dazu wie der Ausbau der Radinfrastruktur und die Verbesserung der Aufenthaltsqualität entlang der Straßen. "Das Ziel ist dabei auch eine Temporeduktion für Autos auf den Durchfahrten", stellt Oberreiter in Aussicht.