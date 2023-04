Wahlergebnis im Stadtgebiet: KPÖ plus wird Zweitstärkster, ÖVP-Stadtchef reagiert gelassen

Gemäß dem Landestrend musste die ÖVP auch in der Stadt Salzburg Federn lassen. Die KPÖ plus holte sagenhafte 21,5 Prozent. Sie ist der Favorit im Norden und färbte einst rote Hochburgen dünkler.

„Shootingstar“ Kay-Michael Dankl, Spitzenkandidat der KPÖ plus, gab seine Stimme schon am Sonntagvormittag in der Volksschule Lehen ab.

Einen schwarzen Tag für die ÖVP und ein blaues Wunder für die FPÖ zeitigte der Wahlsonntag auch auf Stadtgebiet. Die ganz große Überraschung hatte letztlich Kay-Michael Dankl von der KPÖ plus im Talon: Sagenhafte 21,5 Prozent holte er auf Stadtgebiet (elf Prozent im Landesschnitt). Noch am Samstag war er mit 80 Freiwilligen in Lehen und Elisabethvorstadt unterwegs, um die Menschen zum Urnengang zu mobilisieren. Denn: Bei der Landtagswahl 2018 hatten im Salzburger Stadtteil Elisabethvorstadt nur 37 Prozent der Wahlberechtigten ihr Stimmrecht genutzt.

KPÖ plus stark in dicht besiedelten Stadtteilen

Sonntag holte Dankl in der Elisabethvorstadt 30 Prozent der Stimmen. In seinem Heimatstadtteil Lehen waren es 24,8 Prozent. Die nördlichen Stadtteile, dazu zählen auch Itzling, Kasern und Sam, sind jene, die am dichtesten besiedelt und verbaut sind. Und offenbar auch jene, in denen Dankls Politik bzw. sein Schlüsselthema des leistbaren Wohnens am besten verfängt. Sonntagabend trafen die Stadt Nachrichten Dankl im Chiemseehof, wo er nach Bekanntwerden des Ergebnisses zunächst zwischen Freude und Fassungslosigkeit schwankte. Es sei gelungen, enttäuschte Wähler aufzufangen und ihnen Hoffnung für die Zukunft zu geben. In einem ersten Statement sprach er von einer "kleinen Sensation".

Aus rot wurde dunkelrot

Inwiefern wirft diese "Sensation" ihre Schatten auf die Bürgermeisterwahl in schon elf Monaten? Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) zeigt sich pragmatisch. Seine Partei hat im Vergleich zu 2018 auf Stadtgebiet fast ein Viertel der Stimmen verloren und liegt mit 16,6 Prozent hinter ÖVP (25 Prozent) und KPÖ plus abgeschlagen auf Platz drei. Die einst roten Hochburgen sind nun verstärkt dunkelrotes Revier: Mit fast zehn Prozentpunkten hagelte es für die SPÖ den größten Stimmverlust in Itzling, Kasern und Sam. In der Elisabethvorstadt hat die SPÖ dieses Mal 22,5 Prozent erreicht (2018 noch 31,55), die KPÖ wiederum 30 Prozent (2018: 2,4).

Turbulenzen um Rendi-Wagner und Co. hatten Folgen

Die Verluste nennt Auinger zwar ein Desaster, sie seien jedoch per se nicht mit den Gemeinderatswahlen zu vergleichen. Besonders die Turbulenzen auf Bundesebene habe das Landesergebnis getrübt. Seinen Reihen in der Stadtpolitik sei nichts vorzuwerfen. In der Mozartstadt habe man nämlich "gekämpft wie ein Löwe". Dankls Ideen nennt Auinger gut, aber nur "oppositionspopulistische Kritik". "Realpolitisches Tun ist etwas anderes. Er ist keiner, der etwas umgesetzt hat", sagt Auinger. Ob die KPÖ plus gar die bessere SPÖ sei? "Die Debatte ist müßig. Wichtig ist es, eine Mehrheit gegenüber dem rechten konservativen Flügel zu bilden."

Nur 1963 Stimmen trennten ÖVP und KPÖ plus

Ob in elf Monaten wiederum der schwarze Bürgermeistersessel durch die KPÖ wackeln könnte? Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) sieht dem gelassen entgegen - obwohl es eng ist. Bei der Landtagswahl trennten die ÖVP lediglich 1963 Stimmen vom Aufsteiger KPÖ plus. Selbst in den "schwarzen" Stadtteilen verzeichnete die ÖVP Verluste: etwa in Mülln (minus 4 Prozentpunkte) sowie Gneis, Leopoldskron, Morzg und Moos (minus 5).

Eine Stichwahl zwischen ÖVP und KPÖ plus "das Spannendste überhaupt"

Dass die KPÖ so starken Anklang finde, habe auch ihn überrascht, sagt Preuner. Dankl und Co. habe besonders die getrübte Stimmungslage und der Zuspruch vieler Protestwähler in die Karten gespielt. Außerdem sei die Situation auch den Roten und Grünen zu verdanken. Die seien um der Wähler willen mit dem Programm Dankls mitgezogen. Verstärkte Aufklärungsarbeit seitens der ÖVP in puncto Wohnen soll die Weichen für die Gemeinderatswahl stellen. Wenn die KPÖ plus weiter zulegt und es gar zu einer Stichwahl um den Bürgermeistersessel kommt, wäre das für Preuner "bei den politischen Unterschieden das Spannendste überhaupt".

Grüne sehen Bürgermeisterwahl gelassen entgegen

Die Grünen verloren überraschend auch in der Stadt. Mit 12,2 Prozent (2018: 15,8 Prozent) landeten sie auf Platz vier. Spitzenkandidatin Martina Berthold konnte das zunächst nicht wirklich erklären, der Erhalt der Klubstärke (drei Mandate) schien sie jedoch zu beruhigen. Baustadträtin Anna Schiester macht sich bezüglich der Bürgermeisterwahl dennoch keine Sorgen. "Ich werde vermutlich als Spitzenkandidatin antreten und frischen Wind hineinbringen."

FPÖ heftet sich Stimmzuwachs auf die Fahne

FPÖ-Stadtparteiobmann Dominic Maier freut sich über die Zuwächse seiner Fraktion: Die FPÖ erzielte auf Stadtgebiet 18,7 Prozent (2018: 15,8). Als FPÖ-Wahlhochburgen lassen sich Liefering mit 25,2 Prozent, Itzling (23,9) und Taxham (23,4) ausmachen. Für Maier ist das Wohnen in der Stadt das entscheidende Thema. "Die bisherige Landesregierung hat es nicht geschafft, den Bürgern diesbezüglich Gehör zu schenken." Das Ziel im nächsten Jahr sei es für die Stadt-FPÖ, einen weiteren Stimmenzuwachs zu generieren, um aktiv mitgestalten zu können. Inhaltlich werde man auf den sozialen Wohnbau setzen: Das Thema, mit dem Kay-Michael Dankl am Sonntag in der Stadt ein Fünftel der Stimmen abgeholt hat.

Übrigens haben ihn laut Motivforschung viele wegen seiner Persönlichkeit und seines sympathischen Auftretens gewählt. Die Stadt Nachrichten fragten ihn am Sonntag, ob es angesichts des Erfolgs nun Zeit sei für das erste Sakko. Er schüttelte lächelnd den Kopf: Der zum Markenzeichen gewordene dunkelrote Pullover darf bleiben.