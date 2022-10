Wahlkampf 2023 in Salzburg: Wie schmutzig und teuer soll's werden?

Am Montag beraten die Parteien über ein Fairnessabkommen für 2023. Erste Vorschläge liegen am Tisch. So fordert die SPÖ eine Kostenobergrenze von 500.000 Euro - die ÖVP schlägt das Doppelte vor.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres Ein Bild aus dem Landtagswahlkampf 2018 in Salzburg. Die Anzahl der Plakatständer soll begrenzt werden.