Wahlkampf in Salzburg beginnt: SPÖ-Chefin besucht Dorffest

Pamela Rendi-Wagner will beim Lieferinger Dorffest mit potenziellen Wählern in Kontakt kommen.

Sebastian Kurz ist in Großarl bereits gewandert. Jetzt kommt auch die SPÖ-Bundesparteichefin im Rahmen ihrer Österreichtour nach Salzburg, um für die Nationalratswahl am 29. September wahlzukämpfen. Salzburg ist nach Niederösterreich und dem Burgenland die dritte Station für Pamela Rendi-Wagner. Im Vordergrund stehe der direkte Kontakt und das Gespräch mit den Menschen, heißt es. Ins Gespräch kommen will Rendi-Wagner beim Lieferinger Dorffest am Samstag, 17. August. SPÖ-Stadtparteivorsitzender Michael Wanner: "Der persönliche Kontakt ist die Stärke von Pamela Rendi-Wagner - anders als bei Sebastian Kurz, der auf aalglatte Medieninszenierungen setzt. Wir freuen uns auf ihren Besuch in Salzburg".

Seit die ÖVP-FPÖ-Regierung nach dem Ibiza-Skandal abgesetzt worden sei, sei vieles im Nationalrat beschlossen worden, sagt Wanner, und nennt Trinkwasserschutz, Nichtraucherschutz in der Gastro, Erhöhung der Mindestpension und volle Anrechnung der Karenzzeiten als Beispiele. "Dennoch gibt es im Parlament eine bürgerlich-konservative Mehrheit, die Politik für ihr Klientel macht. Die Novelle zur Mindestsicherung ist ein Beweis dafür. Die Novelle, welche noch von der schwarz-blauen Regierung stammt, wurde gegen die Stimmen der SPÖ beschlossen. Wir haben Beschwerde gegen das Sozialhilfegrundsatzgesetz vor dem Verfassungsgerichtshof eingereicht und werden alles versuchen, um dieses unsoziale Gesetz vor dem Höchstgericht zu Fall zu bringen. Das ist unsere Verantwortung gegenüber den Österreicherinnen und Österreicher", sagt SPÖ-Bundesrat Michael Wanner.

Quelle: SN