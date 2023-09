Wahlkampfbesuch in Freilassing: Söder will mehr Polizisten an der Grenze zu Österreich

Die Grenzpolizei soll erneut verstärkt werden. Das kündigte Markus Söder am Mittwoch bei einem Besuch in Freilassing an.

Markus Söder ist im Wahlkampf. Und dieser führte den bayerischen Ministerpräsidenten am Mittwoch bis nach Salzburg. Zumindest fast: Schauplatz war die Grenzbrücke zu Freilassing. Das zog Dutzende Journalistinnen und Journalisten an, aber auch einige Schaulustige. CSU-Stammwählerin Anneliese und ihr Mann Georg aus Waging am See im benachbarten Bayern beobachten das Geschehen am Vormittag aus sicherer Entfernung von ihren E-Bikes aus. Ihren Nachnamen wollten sie nicht in der Zeitung lesen. "Wir haben Söder schon einmal in Traunstein gesehen und haben im Radio gehört, dass er heute hier ist", sagt der Pensionist. Doch am Mittwoch verpassten sie den "Chef", wie sie ihn nennen, um Minuten. Markus Söder war bereits wieder in seiner Limousine davongerauscht.

Zuvor kündigte Söder beim Pressetermin an der Grenze eine Vergrößerung der bayerischen Grenzpolizei an. Für die kommende Wahlperiode - also bis 2028 - liege das neue Personalziel bei 1500 Stellen. Aktuell umfasst die Einheit rund 820 Polizistinnen und Polizisten und hinkt damit den Ankündigungen Söders aus früheren Jahren hinterher. Bis 2023 sollte die Grenzpolizei eigentlich bereits 1000 Beamte umfassen.