Salzburgs FPÖ-Chefin Svazek präsentiert Wahlkampfsong

In Salzburg wird am 23. April ein neuer Landtag gewählt. Dazu haben die Freiheitlichen jetzt einen passenden Heimatschlager: "Nie weg von dir".

In etwas weniger als drei Monaten wird in Salzburg gewählt. Der Landtagswahlkampf nimmt langsam Fahrt auf. Am Freitag um 10 Uhr ist sogar ein Wahlkampfsong online gegangen. "Marlene Svazek feat. Dom Kamper" präsentieren das Lied "Nie weg von dir". Zu sehen sind in dem zweiminütigen Video der Sprecher und Klubdirektor Dom Kamper, von dem der Text und das Video stammt, die FPÖ-Chefin selbst sowie zahlreiche Abgeordnete und Parteifunktionäre.

Wie es dazu kam? "Wir haben letztes Jahr im Sommer ein bisschen herumgeblödelt und sind spaßhalber zu der Idee gekommen, dass wir ja einen Song aufnehmen könnten." Zumal das Büroteam auch ziemlich musikalisch sei, sagt Svazek. "Beim Ausprobieren hat uns dann der Ehrgeiz gepackt. Daraus ist dann der Wahlkampfsong geworden." Wobei man schon versucht habe, seriös zu bleiben. "Es ist ja immer so ein bisschen eine Gratwanderung als Politiker. Ich glaube aber schon, dass es durchaus gelungen ist", sagt Svazek. Teils singt die FPÖ-Chefin den Song im Chiemseehof, und das ausgerechnet vor der "Stiege 1" - das ist der Aufgang zum Büro des Landeshauptmannes. "Ja, ein bisschen hatte ich schon Angst, dass der Landeshauptmann beim Videodreh plötzlich aus der Tür rauskommt", verrät Svazek.

Auch sie sei nicht ganz unmusikalisch. "Ich habe Gitarre und ein bisschen Schlagzeug gelernt. Ich war als Kind auch immer im Chor. Aber ich würde nicht behaupten, dass ich eine super Sängerin bin." Der Song werde jedenfalls bei den Wahlkampfauftritten der FPÖ Salzburg gespielt. Bislang setzte man hier auf Größen wie Falco und Co.