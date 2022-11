Wahlrechtsreform in Salzburg: Zustimmung der Neos kommt in letzter Minute

Gerade noch rechtzeitig wird die Novelle für die Landtagswahl 2023 auf den Weg gebracht. Die Neos sind für ein Antreten bei der nächsten Wahl entweder auf die Hilfe einer anderen Partei angewiesen, oder aber sie müssen 600 Unterstützungserklärungen im Bundesland sammeln.

Am letzten Drücker kommt die über zwei Jahre lang verhandelte Wahlrechtsreform für Salzburg nun doch zustande. Die Neos geben ihre Blockadehaltung auf - somit sind alle fünf im Landtag vertretenen Parteien mit der Novelle einverstanden. Schnellstmöglich wird nun die Regierungsvorlage per Umlauf unterschrieben, damit sie am Montag bis 17 Uhr einlaufen und für Mittwoch sogleich auf die Tagesordnung des Landtages gesetzt werden kann. Damit kann die Novelle gerade noch rechtzeitig für die Landtagswahl 2023 in Kraft treten.

An ...