Waldbrandgefahr wird auch zum Thema für den Salzburger Landtag

Seit Tagen lodert im niederösterreichischen Rax-Gebiet ein großer Waldbrand. Die Gefahr solcher Feuersbrünste wird nun auch ein Thema im Salzburger Landtag.

Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich bezeichnete das in der Gemeinde Reichenau an der Rax tobende Feuer als "den größten Waldbrand, den es je in Österreich gab". 115 Hektar sind betroffen. Steile Hänge und der Föhn der vergangenen Tage erschwerten die Löscharbeiten.

Derartige topografische und meteorologische Verhältnisse gibt es auch im Land Salzburg zuhauf. Unser Bundesland ist Salzburg hat eine Fläche von 715.391 Hektar, davon sind mehr als die Hälfte (51,9 Prozent) mit Wald bedeckt, nämlich 371.000 Hektar.

Als eine mögliche Brandursache kommt eine achtlos weggeworfenen Zigarette im beliebten Ausflugs- und Wandergebiet in Niederösterreich in Frage. Das hat nun auch die Landtagsfraktion der Neos in Salzburg auf den Plan gerufen.

” Bild: SN/stefanie schenker Sepp Egger, Neos Salzburg Das Bewusstsein, dass auch die kleinste achtlos weggeworfene Zigarette dazu führen kann, dass hunderte Hektar Wald lichterloh in Flammen stehen, muss weiter geschärft werden.

Klubobmann Sepp Egger: "Das Bewusstsein, dass auch die kleinste achtlos weggeworfene Zigarette dazu führen kann, dass hunderte Hektar Wald lichterloh in Flammen stehen, muss weiter geschärft werden. Auch die Salzburger Wälder stehen derzeit unter Beobachtung, unser Ziel muss es aber sein, dass man gar nicht erst beobachten muss. Die allermeisten Wanderinnen und Wanderer wissen, wie man sich im Wald verhält. Aber diejenigen, die es nicht wissen, brauchen weiterführende Infos. Dazu haben wir einen Antrag eingebracht, der eine Informationskampagne vorsieht, um Bilder wie jene in Niederösterreich bei uns in Salzburg zu vermeiden."

Der von Egger erwähnte Antrag stammt jedoch schon aus dem Hitzemonat Juli. Was damals noch ein Formalakt war, wird laut Auskunft der Neos "aufgrund der aktuellen Ereignisse" bald Tagesordnungspunkt im Sozial-, Gesellschafts- und Gesundheitsausschuss des Landtages. Im Antrag heißt es: "Die Salzburger Landesregierung wird ersucht zu prüfen, wie gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit eine Informationskampagne zur Vermeidung von Waldbränden ausgestaltet werden kann." Die nächste Trockenperiode mit den entsprechenden Ausflüglermassen in den Wäldern kommt bestimmt...

Für den Fall der Fälle sind Salzburgs Feuerwehrleute gerüstet - und gefragt. Sechs Mann unterstützten als Flughelfer die Löscharbeiten in Niederösterreich. Auch bei den verheerenden Waldbränden in diesem Sommer in Griechenland waren 32 Salzburger Feuerwehrleute im Einsatz. Der "Salzburger Florian", das Mitteilungsblatt des Landesfeuerwehrverbandes, widmete der Griechenland-Mission einen 20-seitige Sondernummer.