Waldorfschule feiert 100-Jahr-Jubiläum

1919 wurde in Deutschland die erste Waldorfschule gegründet. Auch in der Rudolf-Steiner-Schule in Salzburg wurde der runde Geburtstag gefeiert.

Im Jahr 1919, also vor hundert Jahren, wurde die erste Waldorfschule in Stuttgart gegründet. 100 Jahre später gibt es in rund 80 Ländern 1150 Waldorfschulen und 1817 Waldorfkindergärten - davon im Waldorfbund Österreich 19 Schulen und 38 Kindergärten.

Gefeiert wurde der runde Geburtstag am Donnerstag auch in der Rudolf Steiner Schule in Salzburg. Die Festgäste wurden von der er schuleigenen BigBand musikalisch begrüßt. Nach der Eröffnung des Festakts durch Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf konnten die Gäste in offenen Klassenzimmern den Unterricht miterleben und sich in Fächern wie Russisch, Chemie, Freihandgeometrie, Gartenbau oder Filzen einbringen.

Der Abend stand ganz im Zeichen der Musik: mit der "Ode an die Freude" brachten Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam mit Gesang und Orchester ihre Freude zum Ausdruck. Die Freude galt nicht nur dem Jubiläum, sondern auch der besonderen Gemeinschaft am Waldorf Campus Salzburg. Festredner Alfred Strigl machte die Frage "Welche Pädagogik

braucht die nachhaltige Entwicklung von Mensch und Gesellschaft?" zum Thema.

Im Rahmen der Feier wurde das gesamte Spektrum der Einrichtungen des Waldorf Campus Salzburg öffentlich gezeigt.

Die Rudolf-Steiner-Schule in Salzburg ist eine selbstverwaltete Schule. Lehrer, Eltern und zum Teil Schüler sind an der Schulführung und der Mitgestaltung des Schulwesens beteiligt.

Quelle: SN