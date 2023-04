Bundesheer will von Anrainern Ablöse für kleinen Grünstreifen in Wals

In Siezenheim ragt der Kasernengrund über einen Radweg hinaus auf Grünstreifen von Privathäusern. Das Heer will nun die Ablöse der schmalen Streifen.

Zu seiner völligen Überraschung bekam der Siezenheimer Norbert Braschel im Sommer des Vorjahres Post von seinen Nachbarn: Das Mehrparteienhaus mit rund 90 Wohnungen, in dem er wohnt, liegt direkt am Zaun zur Schwarzenbergkaserne. "In dem Schreiben wurden wir vom Bundesheer darüber informiert, dass ein Teil unseres Grünstreifens auf Kasernengrund liegt."

Die Eigentümer wurden aufgefordert, die entsprechende Fläche dem Bundesheer abzukaufen, allenfalls müsste das Grundstück geräumt werden. "Das Schreiben kam für mich aus heiterem Himmel", sagt Braschel. Bei dem ...