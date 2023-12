Wals-Siezenheim: Bürgermeister Joachim Maislinger tritt zurück

Bei der Gemeindevertretungssitzung am 13. 12. wird Maislinger nach zehn Jahren als Bürgermeister zurücktreten. Vizebürgermeister Andreas Hasenöhrl soll ihm nachfolgen.

Joachim Maislinger (62) wird als Bürgermeister der Gemeinde Wals-Siezenheim zurücktreten. Das gab er am Dienstag per Aussendung bekannt. Bei der Gemeindevertretungssitzung am 13. 12. werde er den Schritt setzen. "Das Amt des Bürgermeisters ist sehr herausfordernd und kostet sehr viel ...