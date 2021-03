Wals-Siezenheim hat einen Städtepartner im Visier

Die Partnerschaft mit Winnenden soll demnächst besiegelt werden. Im September 2019 rückte eine Delegation aus Wals-Siezenheim mit 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach Baden-Württemberg aus - mit Trachtenmusik, Landwehrschützen und Schnalzergruppe.

Die Gemeinde Wals-Siezenheim will eine Städtepartnerschaft besiegeln - mit der großen Kreisstadt Winnenden (Baden-Württemberg). Der Beschluss soll in der Gemeindevertretungssitzung am 31. März fallen. Winnenden hat 28.240 Einwohner. In der Stadt rund 20 Kilometer nordöstlich von Stuttgart befindet sich unter anderem die Zentrale des Reinigungsgeräteherstellers Kärcher. Eine kleine Gemeinsamkeit: Das Kärcher Center Salzburg befindet sich in Wals.

Amoklauf von Winnenden sorgte für blankes Entsetzen

Traurige Berühmtheit erlangte Winnenden am 11. März ...