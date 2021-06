Wals startet mit preisgedeckeltem Eigentum

Pilotprojekt mit fünf Wohnungen um 3850 Euro pro Quadratmeter kommt.

Mit 5500 bis 6000 Euro/m22 im Schnitt gehen die Preise für Eigentumswohnungen auch in Wals durch die Decke. Als Folge werden am Mittwoch im Wohnungsausschuss der Gemeinde erstmals Richtlinien für preisgedeckeltes Eigentum beschlossen - ähnlich, wie sie die Stadt Salzburg für das Projekt am Dossenweg bereits fixiert hat.

Laut Walser Richtlinien-Entwurf müssen Interessenten fünf Jahre den Hauptwohnsitz im Ort haben, dürfen maximal 38 Jahre alt sein und die Einkommenslimits laut Wohnbauförderung um nicht mehr als 20 Prozent überschreiten. ...