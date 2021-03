Wann wird wer geimpft? So lange müssen Salzburgerinnen und Salzburger noch warten

Wie lange dauert es, bis ich dran bin? Diese Frage stellen sich derzeit wohl hunderttausende Salzburger. Das Problem: Die Lage bei den Lieferungen für Covid-Impfstoff ändert sich fast täglich. Einige Aussagen lassen sich - bei aller Vorsicht - jedoch treffen.

Der derzeitige Status des Impfgeschehens im Bundesland mag für manchen ernüchternd klingen - Impfkoordinator Robert Sollak fasst ihn am Sonntag für die SN aktuell zusammen: Man sei derzeit am Ende der Phase 1, also jener, wo die am stärksten gefährdeten Gruppen geimpft werden. Das sind die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, deren Personal, über 80-Jährige, besonders gefährdetes Spitalspersonal und Menschen mit besonders problematischen Vorerkrankungen, etwa Dialysepatienten oder Organtransplantierte. Auch Menschen mit Behinderungen gehören dazu, ebenso deren Assistenten. Sollak hofft, dass ...