Warmwasser in Salzburgs Schulen bleibt aufgedreht

Der Stadtratskollegium fasste einen neuerlichen Beschluss zum Energiesparen, das Abschalten des Warmwassers wird in Schulen und Kindergärten doch nicht durchgeführt. Gespart soll nun woanders werden.

In Salzburgs Schulen und Kindergärten wird nun doch nicht wie geplant die Warmwasserversorgung eingestellt. Vergangene Woche war bei ersten Elternabenden von diesbezüglichen Plänen der Stadt Salzburg die Rede. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) setzte das Thema am Montag noch einmal auf die Tagesordnung des Stadtratkollegiums. Dabei wurde beschlossen, dass das Vorhaben, in städtischen Gebäuden die Warmwasserversorgung ab kommender Woche einzustellen, nicht in Schulen und Kindergärten durchgeführt wird. "Wir machen dort mit Warmwasser sicher nichts. Baustadträtin Martina Berthold muss woanders Sparpotenziale finden", ...