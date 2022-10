Warmwasser-Sparplan an Schulen in der Stadt Salzburg sorgt für Kritik

Stadträtin Martina Berthold selbst betonte, dass noch keineswegs fix sei, wo das Warmwasser abgedreht werde und wo nicht.

Kritik am Energiesparvorhaben von Bürgerlisten-Stadträtin Martina Berthold gibt es von Bildungslandesrätin Daniela Gutschi. Berthold will die Warmwasserversorgung in jenen städtischen Gebäuden einstellen, wo das möglich sei - auch an Schulen und Kindergärten. "Überhaupt kein Verständnis" für einen solchen Schritt hat ÖVP-Landesrätin Gutschi. Nach den Einschnitten im Zuge der Pandemie jetzt wieder zuerst bei den Kindern anzufangen hält sie für falsch. Volksschulkinder würden sich natürlich auch einmal mit Farben anpatzen oder eine Jause verschütten. In den elementarpädagogischen Einrichtungen könne am WC ...