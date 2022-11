Streik bei Zügen und Obussen - auch in Salzburg dürften am Montag Öffis ausfallen

Am Montag könnte es in ganz Österreich zu 24-stündigen Warnstreiks bei den Eisenbahnern kommen. In Salzburg wäre nicht nur der Schienenverkehr, sondern auch die Obus-Flotte der Salzburg AG betroffen. Aber nicht alle Öffis werden stillstehen.

Der ÖGB hat der Gewerkschaft vida die Streikfreigabe für einen österreichweiten 24-stündigen Warnstreik im Eisenbahnbereich erteilt. Der Streik wurde für Montag (28. November) von 0 bis 24 Uhr festgelegt. Die Bundesstreikleitung des vida-Fachbereichs Eisenbahn hat sich konstituiert. In der Folge werden sich ab sofort auch die Landesstreikleitungen konstituieren.

Salzburgs vida-Landesgeschäftsführer Kajetan Uriach: "In Salzburg wären von der Maßnahme nicht nur die Eisenbahnen betroffen, sondern auch die Obusse. Derzeit sieht es so aus, also ob am Montag ab 0 Uhr tatsächlich weder Züge noch Obusse fahren. Die Kolleginnen und Kollegen müssen zwar zum Dienst erscheinen. Am Arbeitsplatz gibt es für sie Informationen mit der Bitte, den Dienst an diesem Tag nicht anzutreten."

Aus der Salzburg AG wurden am Freitag bereits Streiksignale gesendet. Frank Conrads, Betriebsratsvorsitzender der Sparte Verkehr, sagte im ORF-Radio: "Zu 99,99 Prozent werden auch die Lokalbahn und der Obus bei diesem Streik mitmachen."

Ausnahmen gibt es: Die Regionalbus-Verbindungen und der Albus-Verkehr in der Stadt Salzburg fahren ohne Einschränkungen. Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll hofft nach wie vor auf eine Einigung der Verhandlungsparteien: "Die Uneinigkeit sollte nicht auf dem Rücken der Kunden ausgetragen werden." Alle Betroffenen werden ersucht, sich bereits am Wochenende zu informieren und am Montag in der Früh mehr Zeit einzuplanen und zeitversetzt zu fahren. Die Unternehmen werden Informationen zu den möglichen Verzögerungen so zeitgerecht wie möglich liefern.

Robert Hofmann, Bundesfachsekretär des Fachbereichs Eisenbahn in der vida und Mitglied des KV-Verhandlungsteams, sagte zu den Hintergründen: "Grund für den Streik der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner sind ein unzureichendes Angebot der Arbeitgeberseite unter der durchschnittlichen rollierenden Inflation sowie der abrupte Abbruch der Verhandlungen durch die Arbeitgeber nach der 5. KV-Verhandlungsrunde am vergangenen Sonntag, obwohl bereits ein Verhandlungstag für den darauffolgenden Montag angesetzt war."

Am Wochenende könnte es weitere Verhandlungen geben. Falls auch diese scheitern, ist der Montag ein Tag des Stillstands.