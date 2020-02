KV-Verhandlungen erneut gescheitert - Erster Streik bei ProMente.

Nach dem Scheitern der fünften Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag in der Sozialwirtschaft Österreich gab es am Dienstag in Salzburg den ersten Warnstreik. In der psychosozialen Reha der ProMente Salzburg in der Imbergstraße legten am Nachmittag zehn Mitarbeiter die Arbeit nieder.

...