Warten auf neue Analyse: Flachgauer Bad nicht in trockenen Tüchern

Eigentlich fehlt nach dem Beschluss in Berndorf nur noch das Ja von Straßwalchen. Doch es gibt Sonderwünsche einiger Gemeinden.

Eigentlich wollte Straßwalchen in der Gemeindevertretungssitzung im Oktober einen Beschluss fassen, was seine Beteiligung am Flachgauer Badprojekt mit Standort Seekirchen betrifft. Daraus wird nichts. "Das Thema ist nicht auf der Tagesordnung, weil noch ein Termin mit Landesrat Stefan Schnöll aussteht", sagt die Straßwalchner Bürgermeisterin Tanja Kreer (SPÖ). Bei diesem Termin will der Sportlandesrat eine neue Analyse mit detaillierteren Betriebszahlen der unabhängigen Firma Kplan AG präsentieren. Doch diese sei erst für Ende Oktober geplant, daher die Verzögerung. In Straßwalchen stehen vor ...