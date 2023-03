"Warten, bis sich wer meldet, ist zu wenig"

Noch sind wenige Menschen mit Migrationshintergrund in der Politik. SPÖ- Gemeindevertreter Askin Karadeniz weiß, wie sich das ändern ließe.

Askin Karadeniz (45) ist strategischer Einkäufer im mittleren Management der Fa. Liebherr. Seine Eltern kamen als Gastarbeiter nach Österreich, er selbst wurde im Pongau geboren.

Redaktion: Herr Karadeniz, wie kamen Sie in die Gemeindepolitik?Karadeniz: 2004 hat mich der damalige SPÖ-Vizebürgermeister Fritz Neu gefragt, ob ich mitarbeiten wolle, und bot mir einen Listenplatz an. Das kam für mich im jungen Alter völlig überraschend. Offensichtlich hat Vizebürgermeister Neu im Vorfeld einige Gespräche geführt, und da ist öfter mein Name gefallen. ...