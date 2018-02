Warum Dieselfahrverbote in Salzburg derzeit kein Thema sind

Bürgermeister Harald Preuner sieht die Autoindustrie in der Verantwortung, die Dieselfahrzeuge nachzurüsten.

In Deutschland sind Fahrverbote für Dieselautos derzeit ein heißes Thema. Auch in Salzburg werden die gesetzlichen Grenzwerte bei Stickoxiden an den Autobahnen sowie an den Hauptverkehrsstraßen in der Landeshauptstadt seit Jahren überschritten.

So betrug etwa 2017 der Jahresmittelwert bei Stickstoffdioxid am Salzburger Rudolfsplatz sowie an der verkehrsgeplagten Ignaz-Harrer-Straße 45 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Der EU-Grenzwert beträgt 40 Mikrogramm, der österreichische Grenzwert liegt bei 35 Mikrogramm. Trotz Tempo 80 wurden an der Westautobahn bei Kleßheim im Jahresschnitt 46 Mikrogramm gemessen, an der A10 bei Hallein 49 Mikrogramm.

In den vergangenen Jahren sei die Stickoxidbelastung der Luft jedoch gesunken, erklärt Alexander Kranabetter, Leiter des Luftgütemessnetzes des Landes. Er verweist auf das Jahr 2007. Damals sei der höchste Jahresmittelwert von 64 Mikrogramm gemessen worden.

58 Prozent der Salzburger Pkw fahren mit Diesel

Kranabetter macht die Autoindustrie für die Schadstoffwerte verantwortlich: "Dieselmotoren stoßen auf der Straße weit mehr aus als auf dem Prüfstand."

Auch Salzburgs Bürgermeister, Fahrschulbesitzer Harald Preuner (ÖVP), sieht die Autoindustrie in der Verantwortung. Sie sei gefordert, Dieselfahrzeuge nachzurüsten. Laut Experten könnten dadurch die Grenzwerte deutlich unterschritten werden. Von einem Fahrverbot in der Altstadt für Dieselfahrzeuge hält Preuner nichts. "Die Leute hören ja nicht plötzlich zum Autofahren auf, dann belasten sie eben andere Stadtteile." Sperren und Verbote gingen immer auf Kosten anderer, das lehne er ab. Außerdem sei die Kontrolle schwierig. Und eine Citymaut komme nicht infrage, weil dafür das Bundesgesetz geändert werden müsste.

Man habe vor einem halben Jahr intern die Einrichtung einer Umweltzone nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft in der Stadt diskutiert, sagt Salzburgs Verkehrsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste). Ein Dieselfahrverbot sei nur sinnvoll, wenn es auch die erste Generation der Dieselautos der Norm Euro 6 umfasse. Sie hätten einen deutlich höheren Schadstoffausstoß als die jüngste Generation. "Das käme einem Totalverbot für Dieselautos gleich, das wäre heftig", meint Padutsch. Zu heftig. Rund 58 Prozent der Salzburger Pkw fahren derzeit mit Diesel. Im Vorjahr waren 54,8 Prozent der gekauften Neuwagen im Bundesland Diesel-Pkw.

"Dieselfahrverbot als allerletzte Maßnahme"

Umweltreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler (Grüne) sagt, der Ball liege bei der Autoindustrie: "Ein Dieselfahrverbot ist für mich nur die allerletzte Maßnahme." Faktum sei aber, dass derzeit wegen der Luftschadstoffe ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Österreich laufe. "Da wurde auch ein Bericht eingefordert, was Salzburg gegen die Luftbelastung macht. Auf der Westautobahn haben wir die Trendwende durch das Tempo 80 auch geschafft. Und wir fördern auch Elektromobilität. Aber wir beobachten sehr genau, was in Deutschland passiert."