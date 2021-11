Warum im Kindergarten Männer als Pädagogen fehlen

Als Elementarpädagoge ist Nico Etschberger die Ausnahme. Seine Kolleginnen in der Berufsgruppe haben ihn jetzt zum Vorsitzenden gewählt.

Elementarpädagoge Nico Etschberger (36) ist der neue Vorsitzende der Berufsgruppe der Pädagoginnen und Pädagogen in elementaren Kinderbildungseinrichtungen Salzburgs (BPKS). Nur zwei Prozent der Fachkräfte in Kindergärten und Krabbelgruppen in Österreich sind Männer.



Wie kommt es, dass an der Spitze ein Mann eine Berufsgruppe vertritt, in der fast nur Frauen arbeiten? Etschberger: Ich bin derzeit in der Berufsgruppe der einzige Mann. Ich habe mit der bisherigen Vizevorsitzenden Ilona Schwaiger studiert. Durch sie bin ich zur Berufsgruppe gekommen und habe ...