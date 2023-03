Warum Salzburger Lehrer in Bayern arbeiten

Wegen höherer Gehälter fürchtet die Gewerkschaft einen Exodus Salzburger Lehrer. Meist hat der Wechsel nach Bayern aber andere Gründe.

Es war schlechtes Timing, das dazu führte, dass die Salzburgerin Kati Enzenhofer nach ihrem Lehramtsstudium keinen Job bekam. "Ich war einer der ersten Jahrgänge, bei denen Biologie kombinationspflichtig wurde. Als ich fertig war, hatten viele Kolleginnen volle Lehrverpflichtungen nur mit Biologiestunden, weil sie kein Zweitfach hatten. Und bei meinem Zweitfach Psychologie und Philosophie gab es pro Schule nur sehr wenige Stunden."

Über den Verein für Lehrerverpflichtung wurde sie schließlich an eine private Realschule in Schönau am Königssee vermittelt. ...