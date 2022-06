Warum sich Bergheim ein eigenes Flusskraftwerk baut

Die Gemeinde Bergheim plant ein weiteres Flusskraftwerk. Es soll dem Klima und der Natur zugutekommen. Lokalaugenscheine in Kärnten brachten den Flachgauern wichtige Erkenntnisse.

Ein kleines Kraftwerk hat die Gemeinde Bergheim schon am Mühlbach. Nun soll ein größeres dazukommen: an der Mündung der Fischach in die Salzach. Eingereicht ist das Projekt seit Kurzem bereits bei den Behörden. Die Gemeinde treibt es aus mehreren Gründen zügig voran. Einmal geht es um erneuerbare Energie. "Mit dem Strom aus diesem KW Muntigl werden wir in der Nähe die größten Verbraucher, unser Freibad Bergxi und die Eishalle, versorgen können", sagt Bgm. Robert Bukovc (ÖVP).

Neue Gesetzesbestimmungen ...