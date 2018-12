Was 2019 in Salzburg kommt - und was nicht

Im kommenden Jahr stehen politisch drei Wahlen auf dem Programm. Änderungen gibt es für AirBnb-Vermieter oder für Häuslbauer, die eine Wohnbauförderung benötigen. Und: Ein ewiges Projekt wird 2019 eröffnet - ein anderes noch immer nicht gebaut.

Nach dem Wahljahr ist vor dem Wahljahr: Das gilt politisch für Salzburg im kommenden Jahr. Gleich drei Wahlen stehen im Kalender.

Es beginnt Ende Jänner mit der Arbeiterkammer-Wahl. Der Höhepunkt ist die Gemeinderatswahl in allen 119 Salzburger Gemeinden am 10. März bzw. die daraus resultierende Stichwahl am 24. März. In der Landeshauptstadt wird es spannend, ob Harald Preuner den Bürgermeistersessel für die ÖVP verteidigen kann. Und schließlich folgt am 26. Mai noch die EU-Wahl, wo es vor allem für Salzburgs Abgeordnete Claudia Schmidt um den Verbleib im Parlament in Brüssel geht.