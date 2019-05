Was darf die EU, was die Region? Strenger Schutz für Wolf regt auf

Die EU-Politik hat Einfluss auf alle unsere Lebensbereiche, aber Brüssel scheint oft sehr fern. Damit die Oberpinzgauer Fragen an die EU-Politiker stellen können, lud das Bildungswerk Mittersill die Salzburger Spitzenkandidaten für die EU-Wahl am Sonntag zu einer Podiumsdiskussion ein. Den Fragen stellten sich Karoline Edtstadler (ÖVP), Stefanie Mösl (SPÖ), Karin Feldinger (Neos ) und Michael Zichy (Die Grünen). Karin Berger (FPÖ) sagte nach der durch das Ibiza-Video ausgelösten Krise kurz vor der Veranstaltung aus "terminlichen Gründen" ab. Moderiert wurde die Diskussion von SN-Lokalchef Hermann Fröschl.

Eines der Dinge, die Brüssel maßgeblich bestimmt, ist der Schutz bedrohter Tierarten, etwa des Wolfs. Der Hollersbacher Ortsbauer Georg Kaltenhauser sagte, er betreibe Almwirtschaft und sehe diese durch die Ausbreitung des Wolfs gefährdet. Auch massive Auswirkungen auf den Tourismus seien zu befürchten. Er fordert, dass die EU den Schutzstatus des Wolfs herabsetzt, damit man ihn bejagen könne, wenn sich Rudel bildeten.

Karoline Edtstadler hat Verständnis für die Forderung. Sie sagte: "Ich halte nichts davon, wenn die EU von Brüssel aus den Umgang mit dem Wolf für alle Mitglieder einheitlich regelt." Das müsse man den Regionen überlassen. "Im Waldviertel trauen sich die Kinder nicht mehr zum Schulbus, weil in der Nacht die Wölfe heulen." Stefanie Mösl hingegen ist für eine europäische Lösung. Denn wenn man einen Wolf schieße, kämen andere nach. Klar sei, dass man die Almen nicht einzäunen könne. "Man sollte auf die Erfahrungen jener Länder setzen, wo man immer mit dem Wolf gelebt hat." Mösl glaubt aber nicht, dass es bei uns die Waldflächen gibt, um mehrere Rudel zu beherbergen. Michael Zichy sagte, er sei froh, dass der Wolf geschützt sei. "Sonst hätten wir ihn vielleicht nicht mehr. Ich halte es für voreilig, bei Konflikten gleich den Abschuss zu fordern. Wir müssen wieder lernen, mit diesem Tier umzugehen." Karin Feldinger sagte, sie habe sich mit dem Wolf noch nicht beschäftigt.

Weitere Themen, die in Mittersill diskutiert wurden, waren unter anderem die Kontrollen an der Grenze zu Bayern, die Sicherung der EU-Außengrenzen, der Ausverkauf der Heimat und die CO 2 -Steuer. Diese wird vor allem von den Neos gefordert. Feldinger sagte, ein Betrieb, der mehr CO 2 ausstoße, solle mehr Steuer zahlen, einer der wenig ausstoße weniger. "Im Gegenzug soll man beim Faktor Arbeit entlasten." Flüge müssten teuer werden. Dafür solle die Schiene in Europa ausgebaut werden. Auch Zichy tritt für die CO 2 -Steuer ein. "Was das Klima verschlechtert, muss steuerlich belastet werden." Härten für den Einzelnen, zum Beispiel Pendler, die auf das Auto angewiesen seien, müssten abgefedert werden. Mösl sagte, eine CO 2 -Steuer allein löse das Klimaproblem nicht. "Klimaschutz muss sich jeder Einzelne leisten können, damit er nachhaltig ist." Edtstadler sprach sich gegen die Steuer aus, weil sie den Endverbraucher belaste. "Wir wollen neue Zugänge. Zum Beispiel schnelle Förderungen, damit sich in allen Staaten der EU erneuerbare Energie durchsetzt."

Natürlich kamen auch die aktuelle Regierungskrise und das Ibiza-Video zur Sprache. Die vier Kandidaten auf dem Podium zeigten sich entsetzt und schockiert über das Video und das Machtverständnis, das sich darin zeige. Edtstadler betonte aber, dass die Koalition auf sachlicher Ebene bis dahin gut gearbeitet und viel umgesetzt habe. Wie sich der Skandal auf die Wahlbeteiligung und das Stimmverhalten bei der EU-Wahl am kommenden Sonntag auswirken wird, getraute sich keiner der vier Politiker einzuschätzen.