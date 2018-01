Was die Salzburger Politspitze zur Wahl in Niederösterreich sagt

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) streut Johanna Mikl-Leitner Rosen. Rückenwind für die Wahl in Salzburg im April sehen SPÖ, Grüne, FPÖ und Neos gleichermaßend.

Von einem "grandiosen Resultat" sprach Salzburgs ÖVP-Chef Landeshauptmann Wilfried Haslauer angesichts des Abschneidens der ÖVP in Niederösterreich. Johanna Mikl-Leitner trete "nahtlos in die Fußstapfen von Erwin Pröll", meinte Haslauer. In der heutigen Zeit wäre ein solches Ergebnis alles andere als selbstverständlich.

Der hohe Zuspruch beweise auch, dass Mikl-Leitner von Anfang an ihre Aufgaben als Landeshauptfrau erfolgreich und im Sinne der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher gemeistert habe, meinte Haslauer, der am 22. April eine Wahl zu schlagen hat.



Erfreut zeigte sich auch die Landessprecherin der Salzburger Grünen, LH-Stv. Astrid Rössler, über das Ergebnis der niederösterreichischen Grünen. Sie hätten ihre Stimmen gegenüber der Nationalratswahl fast verdreifacht. "Für das grüne Projekt bedeutet dieses Ergebnis zweifellos wieder Auftrieb", meinte Rössler. Helga Krismer habe es unter höchst schwierigen Rahmenbedingungen geschafft, die Grünen im Landtag zu halten. In Salzburg müsse man nun den Menschen klar machen, dass es um eine Richtungsentscheidung gehe. "Entweder wir Grüne sind stark genug für eine Regierungsbeteiligung oder es kommt Schwarz-Blau", warnte Rössler.



"Das Machtnetzwerk der ÖVP hat die Wahl gewonnen", war Salzburgs SPÖ-Chef Walter Steidl wenig überrascht vom Ausgang. Dass es für die Sozialdemokraten ein Plus geworden sei, freue ihn. Man könne die Situation nicht mit Salzburg vergleichen, jedes Plus bedeute aber auch Rückenwind für die SPÖ in den Ländern. In Salzburg werde man versuchen, bei den Wählern verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Jede Woche, die die Bundesregierung länger im Amt sei, wäre ein Zeitgewinn, um aufzuklären, "was die Bundesregierung im Schilde führt".



Für Salzburgs FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek ist das Ergebnis in Niederösterreich ein erster positiver Stimmungstest: "Die Zugewinne in Niederösterreich sind ein klares Bekenntnis der Wähler zur hervorragenden Arbeit der neuen Bundesregierung." Die niederösterreichische FPÖ habe den höchsten Zugewinn aller Parteien erreicht und ihre Mandatszahl verdoppelt, freute sich die FPÖ-Generalsekretärin.



Von einem "großartigen Ergebnis" für die Neos sprach der Salzburger Landessprecher, NAbg. Sepp Schellhorn. Ihn freue sehr, dass die Neos beim ersten Antreten den Einzug in den Landtag geschafft haben. Das sei in einem von der ÖVP dominierten Land wie Niederösterreich nicht selbstverständlich. "Das gibt Rückenwind für den Wahlkampf in Salzburg", ist Schellhorn zuversichtlich.

Was der Bundeskanzler sagt

Auf Bundesebene meldete sich Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu Wort. Er gratulierte Mikl-Leitner und der niederösterreichischen Volkspartei "von ganzem Herzen zu diesem sensationellen und persönlichen Wahlsieg, der weit über das Erwartbare hinausgeht". Kurz sprach von einem "tollen Ergebnis". Dieses zeige auch, "dass der Weg der Volkspartei mit dem neuen Stil in der Politik und das Miteinander sowie die gemeinsame Arbeit von den Menschen klar honoriert wurde." Kurz sieht im niederösterreichischen Landtagswahlergebnis auch "viel Rückenwind" für die Bundesregierung und die ÖVP auf Bundesebene.

"Sehr zufrieden" zeigte sich auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher. Dass die SPÖ nur leicht zulegen konnte, kommentierte Lercher mit den Worten: "Ein Plus ist ein Plus."

FPÖ hält an Landbauer fest

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky betonte, dass seine Partei zwar nicht in Stimmen, aber doch in Mandaten das Ziel einer Verdoppelung erreicht habe. Er verwies darauf, dass ÖVP und FPÖ gemeinsam fast zwei Drittel der Stimmen erreicht haben und sprach von einer "extremen Absage für die Linksparteien".

Die Frage, ob Spitzenkandidat Udo Landbauer nach dem Skandal um das NS-Liederbuch in seiner Burschenschaft in der künftigen Proporz-Landesregierung als Landesrat vertreten sein werde, sei "Sache der niederösterreichischen FPÖ", betonte Vilimsky gegenüber der APA. "Wir reden den anderen in Personalfragen auch nicht drein", sagte Vilimsky zur Ankündigung von Mikl-Leitner, nicht mit Landbauer zusammenarbeiten zu wollen.

(SN)