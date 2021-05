Was die Stadt Salzburg zu den Klimazielen bis 2030 beitragen müsste

Die grüne Stadträtin legt einen Plan vor. Der beinhaltet das Ende der Gasheizungen in städtischen Gebäuden. Der Bürgermeister bremst die "Hysterie".

Mitte März hat das Land Salzburg den Masterplan Klima + Energie 2030 vorgelegt. Also jene Ziele, die in den kommenden achteinhalb Jahren verwirklicht werden sollen. Darauf aufbauend hat Bürgerlisten-Stadträtin Martina Berthold nun das Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR) gebeten zu errechnen, was die Stadt Salzburg beitragen müsste, damit das Land seine Ziele erreicht. "Ich sehe es als unsere Verpflichtung, dass die Stadt ihren Teil übernimmt", sagt Berthold.

Nun liegt diese Expertise samt CO2-Absenkpfad vor. "Für mich ...