Ein geringerer Anteil an Industriebetrieben sowie der Transit führen dazu, dass sich die Emissionen in den einzelnen Sektoren anders verteilen als im Bundesvergleich.

Die Emissionen im Verkehrsbereich (rote Linie) stiegen in Salzburg seit 1990 stark an. (Quelle: Umweltbundesamt).

In Salzburg nimmt der Verkehr eine Sonderrolle ein.

Die Klimakonferenz in Dubai geht diese Woche zu Ende. Wer in Salzburg der größte Klimasünder ist, ist längst ausgemacht und ändert sich auch seit Jahrzehnten nicht. Während weltweit die Industrie den stärksten Anteil am Ausstoß jener Gase hat, die den ...