Stattliche Gebäude, in guter Lage, derzeit ungenutzt: In drei Flachgauer Gemeinden hat ein Tauziehen um die einstigen Bezirksgerichte eingesetzt.

Das neue Bezirksgericht in Seekirchen ist seit März in Betrieb. Um die Zukunft der seither leer stehenden Gerichtsgebäude in Thalgau, Neumarkt und Oberndorf wird gerungen. Noch diese Woche soll eine Verhandlungsrunde beim Landeshauptmann wieder Schwung in die Sache bringen.

