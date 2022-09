Was läuft falsch im Pflegeheim in Lehen? Interview mit Senecura-Chef

Die Senecura sieht die Einrichtung in Lehen auf dem Weg der Stabilisierung. Im neuen Jahr will man dort wieder Bewohner aufnehmen.

Anfang September veröffentlichte die Volksanwaltschaft einen Bericht, in dem Mängel im Pflegeheim der Senecura in Salzburg-Lehen dokumentiert wurden. Volksanwalt Bernhard Achitz sah auch deshalb einen Missstand, weil die Heimaufsicht des Landes mehrmals Probleme in Lehen feststellte, ohne diese als Mangel zu deklarieren. Die Senecura nahm bisher nur schriftlich Stellung. Am Donnerstag äußerte sich Senecura-Geschäftsführer Markus Schwarz im Interview zu den Vorwürfen.

Seit dem Mai des Vorjahres fand die Heimaufsicht in Lehen mangelernährte oder dehydrierte Bewohner, stellte Probleme im ...