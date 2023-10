Fazit aus der großen Mobilitätsstudie: Umgesattelt wird, wenn's flutscht

Salzburgs Bevölkerung wird mobiler - das bestätigt der Zehn-Jahres-Vergleich einer in der Vorwoche präsentierten großen Mobilitätsstudie des Landes. Dass sich die Zuwächse der abgespulten Kilometer auf den Freizeitverkehr beschränken, ist zwei Entwicklungen geschuldet: dem steigenden Anteil am Homeoffice und der demografischen Entwicklung.

Die Leute werden älter, sind weder in Arbeit noch in Ausbildung, aber trotzdem "auf der Geh'". Der große Gewinner ist das Fahrrad - am eindrucksvollsten in der Stadt. 23 Prozent, also fast ein Viertel aller Wege legten die Befragten im Jahr 2022 mit dem Fahrrad zurück.

In der Stadt ist der Drahtesel zum wichtigsten Verkehrsmittel avanciert

Bei den Berufstätigen in der Stadt ist der Drahtesel zum wichtigsten Verkehrsmittel geworden. 37 Prozent aller Wege zum Arbeitsplatz werden auf dem Sattel zurückgelegt - mehr als im Auto. Landesweit liegt der Anteil der Fahrrad-Arbeitsplatzwege bei 18 Prozent.

Der Bus kann nicht zum Umsatteln motivieren

Und warum fahren die Leute Rad? Weil sie flexibel und schneller sind als mit dem Auto. Auf dem Land ist das noch nicht so ausgeprägt der Fall. Der Bus konnte, anders als das Fahrrad, kaum zum Umsatteln motivieren. Er gilt als zu träge. Das ist der springende Punkt.

Umgestiegen wird, wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt und man verlässlich und flott ans Ziel kommt. Weil der Platz nicht mitwächst, entbehrt es jeglicher Vernunft, alle gleichwertig bedienen zu wollen. Man muss Verkehrsmittel priorisieren und damit steuernd eingreifen - im Übrigen ureigenste Aufgabe der Politik.