Was nervt in den Siedlungen? Die Stadt Salzburg erhebt Konflikte in Wohnanlagen

Das Wohnungsamt untersucht die Lebensqualität in großen Siedlungen. Zu den bekannten Aufregern gehören Lärm, Vandalismus, Ärger ums Auto, Polizeieinsätze und das riesige Feld der Kulturkonflikte.

Wie gut funktioniert das Zusammenleben in großen, urbanen Siedlungen in der Stadt Salzburg? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Projekt "Quartiersmonitoring", mit dem das Wohnungsamt die Sozialverhältnisse im geförderten Wohnbau beleuchten will.

Den Fraktionen wird diese Woche ein Konzept vorgelegt, an dem das Wohnungsressort in Händen der SPÖ lange gearbeitet hat. Was kaum verwundert, geht es doch auch um so heikle Themen wie das fragile Verhältnis zwischen der angestammten Bevölkerung und den Zugewanderten und Neubürgern. Das Konfliktpotenzial sei ...