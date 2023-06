Was Salzburgs Jugendliche von Europa erwarten

Insgesamt 30 Videobeiträge haben Salzburgs Schülerinnen und Schüler zwischen 17. Mai und 2. Juni 2023 eingereicht. Sie träumen vor allem von einer klimaneutralen Zukunft und sauberen Umwelt, einem freien, fairen und solidarischen Europa sowie neuen Technologien.

Die Gewinner des Wettbewerbs

Am 12. Juni fand die Preisverleihung mit Kommissar Johannes Hahn in der Großen Aula der Universität Salzburg statt. Davor diskutierten die Besucher mit Hahn über die Zukunft der EU, Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Bundesministerin Karoline Edtstadler meldeten sich per Videobotschaft.

Die Schülerinnen des Borg Radstadt gewannen mit dem von ihnen selber komponierten und produzierten "EU Song" den Wettbewerb.