Was wird aus den Neos?

Die Tage der Pinken im Salzburger Landtag sind gezählt. Die Partei muss sich neu aufstellen. Und mit deutlich weniger Geld auskommen.

Während die schwarz-blaue Koalition in Salzburg am Freitag präsentiert wird, bereiten die Neos ihren Abgang vor. Am 6. Juni wird Andrea Klambauer ihr Büro in der Kaigasse räumen: "Es wird mein letzter Tag als Landesrätin sein", sagt die 46-Jährige. Die Pinken haben bei der Landtagswahl im April mit nur 4,2 Prozent der Stimmen den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. Klambauer verkündete unmittelbar danach ihren Rückzug als Landessprecherin. Die Neos bräuchten einen Neustart, hieß es. Wie dieser aussehen könnte, daran wird ...