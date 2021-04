Was wird aus der Halleiner Pernerinsel?

Seit 30 Jahren gehört sie der Stadt. Nun will der Bürgermeister einen großen Prozess in Gang setzen.

Der Notar und Kunstliebhaber Claus Spruzina wird am Donnerstag in der Gemeindevertretungssitzung seine Vorstellungen über die Zukunft der Pernerinsel vorstellen. Unterlagen dazu oder einen Amtsbericht gibt es nicht. So weit, so geheimnisvoll. Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) sagt, er wolle der Präsentation nicht vorgreifen. Von den anderen Halleiner Parteien heißt es, man habe Stillschweigen zugesichert. Gerüchteweise könnte auf der Pernerinsel die Fachhochschule Salzburg einziehen. Auch Optionsverträge sollen bereits vorgelegt worden sein. Spruzina war am Dienstag für die SN nicht erreichbar.

